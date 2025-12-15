¡Por violación equiparada en Jesús María detuvieron y vincularon a proceso a un adolescente!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que logró la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de un adolescente en conflicto con la ley por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada, cometido en el municipio de Jesús María.

De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, el hoy adulto joven convivía de manera continua con la víctima en un domicilio ubicado en dicha demarcación, lo que permitió la reiteración de conductas ilícitas en su contra durante un periodo aproximado de un año.

Las investigaciones establecen que las agresiones presuntamente se cometían cada vez que la víctima acudía al domicilio los fines de semana, aprovechando la cercanía y el entorno de confianza existente entre ambas partes.

Tras la denuncia de los hechos, la unidad especializada inició de inmediato las acciones correspondientes para la integración de la carpeta de investigación, recabando datos de prueba relevantes para el esclarecimiento del caso.

Como parte de estas diligencias, personal pericial practicó los exámenes necesarios, cuyos resultados fueron incorporados a la investigación y fortalecieron los elementos presentados ante la autoridad judicial.

Esto permitió obtener el mandamiento judicial correspondiente.

Derivado de las labores de investigación, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión, ubicando y deteniendo al requerido sobre la carretera estatal número 28, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para los trámites legales correspondientes y su puesta a disposición.

En audiencia inicial, el juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria e imponiendo como medida cautelar el internamiento preventivo en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA), garantizando con ello la protección de la víctima y la continuidad del proceso conforme a derecho.