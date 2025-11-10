¡Por un homicidio en riña con arma de fuego en Calvillito detuvieron a “El Tano”!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso en contra de Octaviano “N” alias “Tano”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso cometido en riña, en hechos ocurridos en la comunidad de Calvillito, municipio de Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los sucesos se originaron a raíz de presuntas agresiones previas entre familiares del occiso y del imputado, ocurridas el día 25 de mayo del año 2024.

Ese día, alrededor de las 19:00 horas, la víctima se encontraba en compañía de uno de sus hermanos en las inmediaciones de la calle Irapuato cuando presuntamente arribó el imputado Octaviano “N” acompañado de diversas personas.

Según las investigaciones, el grupo posiblemente acudió con el ánimo de confrontarse, momento en el que Octaviano “N” y otro sujeto habrían accionado armas de fuego en contra de la víctima.

Tras la agresión, el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, días después perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Cabe señalar que por estos mismos hechos, en audiencia de juicio ya fue dictada sentencia condenatoria en contra de Gabriel “N” alias “Fresqui”, quien previamente fue detenido y procesado por su participación en el crimen.

El sólido trabajo de investigación efectuado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal permitió reunir datos de prueba suficientes para identificar plenamente a los posibles implicados, entre ellos al ahora imputado, contra quien se libró una orden de aprehensión.

Como resultado de estas acciones, agentes de la Policía de Investigación Criminal dieron cumplimiento a dicho mandato judicial, logrando la captura de Octaviano “N” alias “Tano” en la colonia Guanajuato, perteneciente a la comunidad de Calvillito.

Posteriormente, en la continuación de audiencia inicial, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de homicidio doloso cometido en riña, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva.

Finalmente, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.