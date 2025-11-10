¡Tras caer del tren en movimiento hombre que viajaba como “mosca” murió en Casa Blanca!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre que viajaba como “mosca” en el tren falleció tras de que sufrió una caída del ferrocarril en movimiento.

Los hechos sucedieron el domingo 9 de noviembre sobre la avenida Ferrocarril casi esquina con la calle Caudillos, en el fraccionamiento Casa Blanca, al sur de la ciudad.

Alrededor de las 08:14 horas los servicios de emergencia recibieron reportes sobre una persona tirada sobre las vías del tren, por lo que oficiales de la Policía Municipal se trasladaron al sitio y lo confirmaron.

Enseguida arribaron paramédicos, que revisaron a la víctima y verificaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue resguardada.

El fallecido, no identificado, resultó ser un hombre de entre 40 a 45 años de edad, aproximadamente, y que vestía pantalón negro, sudadera en color negro, calzaba tenis negros con vivos en color blanco y llevaba una mochila.

Al parecer, de forma ilegal viajaba en el tren, que se desplazaba de norte a sur, cuando sufrió una caída de uno de los vagones, lo que le costó la vida de manera instantánea.

El cuerpo del finado fue trasladado al SEMEFO por elementos de Servicios Periciales para la práctica de la necropsia.