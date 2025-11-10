¡Ya fue detenido sujeto que violó a una menor de edad en el 2015 en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del trabajo coordinado de sus diversas áreas, logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Valentín “N”, quien es señalado como probable responsable del delito de violación equiparada.

De acuerdo con la averiguación previa, los hechos se registraron durante el año 2015, cuando el imputado aprovechó la confianza que le tenía la madre de la víctima, quien por motivos laborales debía ausentarse, razón por la cual en distintas ocasiones aceptó dejar a su hija al cuidado de Valentín “N”.

Con el paso del tiempo, la madre comenzó a notar comportamientos inusuales en la agraviada, tales como temor, nerviosismo e inseguridad, por lo que al indagar sobre lo sucedido la víctima manifestó que presuntamente Valentín “N” la violentaba sexualmente.

Ante esta situación, la mujer decidió presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, iniciándose así la investigación a cargo de la agente del Ministerio Público, quien llevó a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Como parte de las indagatorias, personal del ahora Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales practicó diversos peritajes, obteniendo resultados que confirmaron la afectación psicológica y emocional en la víctima.

Derivado del trabajo de investigación y seguimiento realizado por elementos operativos, se obtuvo la orden de aprehensión en contra del imputado, misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos al sistema tradicional de justicia.

La detención se efectuó en el fraccionamiento Las Américas, en la ciudad de Aguascalientes, donde Valentín “N” fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, a fin de que responda por los señalamientos en su contra.