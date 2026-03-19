¡Por un intento de robo en las oficinas del CAM capturaron a dos guardias de seguridad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Otros dos guardias de seguridad, del área del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), fueron detenidos tras de que intentaron cometer un robo en las oficinas del Centro de Atención Municipal (CAM) en la avenida Adolfo López Mateos.

Los sospechosos, identificados como César “N”, de 37 años, y Roberman “N”, de 35 años de edad, aseguraron en sus primeras declaraciones que recibieron llamadas de extorsión en las que les ordenaron llevar a cabo el robo, aunque no lograron sustraer nada de las oficinas.

Los dos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público para ser sujetos de una investigación bajo los cargos de daño en las cosas y tentativa de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los hechos sucedieron durante la madrugada de este jueves en las instalaciones del CAM de López Mateos.

Confirmó que los dos individuos detenidos se desempeñaban como guardias de seguridad en el área de MIAA, que también se encuentra en el inmueble del CAM.

Ambos fueron sorprendidos y detenidos por oficiales de la Policía Municipal, a quienes les argumentaron que habrían recibido llamadas de extorsión y fueron obligados a cometer el robo.

Los elementos de Seguridad Pública verificaron que los dos guardias no lograron consumar el atraco y los remitieron ante las autoridades ministeriales para que se defina su situación legal.

Trascendió que César y Roberman habrían abierto un boquete en una de las paredes para poder acceder a la zona que les “indicaron” donde debían llevar a cabo el robo, por lo que causaron algunos daños en el edificio.

Además, se dijo que sí habían robado dinero en efectivo, pero la SSPM lo descartó al confirmar su captura.

Cabe recordar que este es el segundo caso en el que guardias de seguridad de empresas privadas se ven involucrados en este tipo de ilícitos, ya que el primero fue el de dos vigilantes de la compañía LOCSA aprehendidos cuando cometían un robo en la Notaría Pública número 56 del ex procurador general de Justicia del Estado, Herberto Ortega Jiménez, en el fraccionamiento Los Bosques, y los cuales también son investigados por un atraco en la Notaría Pública número 23 de Gerardo Dávila Díaz de León, en Bosques del Prado Norte, de donde sustrajeron 290 mil pesos de una caja fuerte.