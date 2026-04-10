¡Por una extorsión en Calera vincularon a proceso a un sujeto!

CALERA, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto logró la vinculación a proceso por el delito de extorsión en contra de Víctor “N”, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos se registraron en abril de 2026 en Calera, cuando la víctima comenzó a recibir diversas llamadas telefónicas en las cuales le exigían la entrega de una cantidad de dinero a cambio de no causarle daño o sus familiares, siendo el ahora imputado quien se presentó a realizar el cobro de la extorsión, lo que permitió su detención en flagrancia e identificación.