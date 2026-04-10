¡Sujeto acusado de trata de personas en Zacatecas fue detenido en Aguascalientes!

Obligaba a su esposa e hija a trabajar y él se quedaba con el dinero que ellas ganaban

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que era requerido por las autoridades del vecino estado de Zacatecas por el delito de trata de personas en agravio de su esposa e hija, fue localizado y detenido en Aguascalientes, donde se estaba escondiendo.

El prófugo, identificado como Juan Carlos “N” alias “El Barrios”, fue apresado en la calle Ernesto “Che” Guevara de la comunidad Salto de los Salado.

Este sujeto obligaba a su esposa e hija a trabajar y él se quedaba con el dinero que ellas ganaban.

Las víctimas se decidieron a denunciarlo y al enterarse decidió huir hacia Aguascalientes para evadir la acción de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado e inició su búsqueda.

Tras ser ubicado en esta ciudad, se solicitó el apoyo a la Fiscalía General del Estado para su captura.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lo detuvieron en la localidad señalada y le cumplimentaron la orden de arresto.

“El Barrios” fue entregado a las autoridades zacatecanas, que lo trasladaron a la vecina entidad para el desarrollo del proceso legal que se le sigue.