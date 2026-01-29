¡Un muerto y un lesionado dejó volcadura de un tráiler cargado con chapopote!

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.- La volcadura de un tráiler cargado con chapopote dejó a un hombre muerto y a otro lesionado.

El accidente sucedió la tarde del martes 27 de enero en la carretera estatal que conduce a la localidad de Milpillas, cerca de un predio conocido como Patitos.

Durante su tránsito por dicha vialidad el conductor del camión quinta rueda perdió el control del volante, lo que originó que saliera del camino y se volcara.

La cabina quedó destrozada con los dos ocupantes en el interior.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron sin vida a uno de los hombres y lesionado al otro, por lo que lo auxiliaron y trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

Elementos policiales municipales y estatales resguardaron la zona del accidente para que fuera procesada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que trasladó el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.