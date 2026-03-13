¡Fue auxiliado en Trancoso hombre secuestrado en San Luis Potosí!

TRANCOSO, ZAC.- Un hombre que fue secuestrado en San Luis Potosí fue auxiliado en Trancoso, a donde llegó a pedir ayuda a un restaurante.

La víctima, de 56 años de edad, resultó ser originaria precisamente de San Luis Potosí.

El jueves 12 de marzo, minutos antes de las nueve de la noche, llegó al restaurante ubicado a pie de la carretera federal 45, cerca del acceso principal a la cabecera municipal de Trancoso.

El ofendido arribó amarrado de las manos y presentaba golpes en la cara y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que varios de los empleados lo ayudaron.

El potosino les informó que había sido privado de su libertad durante la madrugada del mismo jueves por sujetos armados en el vecino estado, por lo que los trabajadores del establecimiento de comida dieron parte a las autoridades.

Agentes de la Policía de Investigación se presentaron en el restaurante para iniciar las indagatorias y brindar acompañamiento al agraviado.

Primero lo llevaron a recibir atención médica, posteriormente lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público para que interpusiera la denuncia correspondiente y finalmente lo apoyaron para que regresara a su domicilio.