¡Por violación sentenciaron a más de 34 años de prisión a un sujeto!

TLALTENANGO, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta Tlaltenango obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de J. Guadalupe “N” por los delitos de violación equiparada agravada y violación agravada con una pena de 34 años 1 mes y 15 días de prisión, además de la reparación integral del daño a la víctima.

Lo anterior por las agresiones ocurridas en los años 2018 y 2021 en el municipio de Tepechitlán, cuando J. Guadalupe, aprovechando su cercanía familiar y la posibilidad de estar a solas con la víctima, cometió los delitos por los que fue encontrado penalmente responsable.

