¡Tras protagonizar accidente de motocicleta joven perdió la vida en el camino a Charco Blanco!

SOMBRERETE, ZAC.- Un joven perdió la vida tras protagonizar un accidente de motocicleta.

La víctima, Brayan Sánchez Domínguez, de 18 años de edad, falleció en el camino que conduce a la comunidad de Charco Blanco, de donde era originario.

El miércoles 21 de enero, alrededor de las diez de la mañana, fue encontrado muerto junto a su motocicleta en dicho lugar.

Una familiar suya, una hora después, publicó una fotografía de él en la página de Facebook Charco Blanco, Sombrerete, para solicitar ayuda para localizarlo ya que no sabían nada de él desde el martes 20, aunque posteriormente fue identificado como el fallecido en el accidente.

Las autoridades determinaron que el joven, al circular en su motocicleta por el camino mencionado, se salió de éste y perdió la vida debido a que no llevaba puesto su casco de protección.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO.