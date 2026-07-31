¡Por violencia política contra las mujeres en razón de género vincularon a proceso a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jesús “N” por su probable responsabilidad en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, resultado del trabajo de investigación realizado por el agente del Ministerio Público especializado tras la denuncia presentada por la víctima.

Durante la integración de la carpeta de investigación se recabaron datos de prueba suficientes que permitieron establecer la probable participación del imputado en los hechos, por lo que el agente Ministerio Público Especializado solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión por el delito previsto en el artículo 20 Bis, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Las investigaciones permitieron establecer que el imputado presuntamente utilizó una red social para enviar diversos mensajes con contenido amenazante y expresiones discriminatorias dirigidas a la víctima.

Entre ellos se encontraban amenazas de muerte y manifestaciones que, por su naturaleza y contexto, constituyeron actos de violencia política contra las mujeres en razón de género al vulnerar el libre ejercicio de sus derechos político-electorales.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, quienes pusieron al imputado a disposición de la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, el juez de Control analizó los datos de prueba expuestos por la Representación Social y resolvió vincular a proceso a Jesús “N” al considerar que existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional impuso al imputado la obligación de presentarse periódicamente de manera mensual ante la instancia correspondiente, además de prohibirle acercarse, convivir o mantener cualquier tipo de comunicación con la víctima y con las personas que determine el juzgado.

Asimismo, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes reafirma su compromiso de investigar y perseguir, con perspectiva de género e interseccionalidad, toda conducta que atente contra el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, fortaleciendo el acceso a la justicia mediante investigaciones profesionales, objetivas y respetuosas de los derechos humanos.