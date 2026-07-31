¡Tras desigual choque contra una camioneta en Arboledas motociclista resultó lesionado!

FRESNILLO, ZAC.- Un desigual choque entre una camioneta y una motocicleta dejó lesionado al conductor de esta segunda unidad, que tuvo que ser movilizado a un hospital para su atención médica.

El percance se registró el miércoles 29 de julio, alrededor de las siete de la noche, en la calle Membrillos de la colonia Arboledas, en Fresnillo.

Tras la colisión, testigos dieron parte a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que se encargaron de auxiliar al motociclista para luego trasladarlo a un hospital para recibir atención médica por las lesiones que sufrió.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del hecho y elaboraron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

Finalmente, con apoyo de una grúa retiraron tanto la camioneta como la motocicleta para trasladarlas a una pensión para su resguardo.