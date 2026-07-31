¡Por violencia sexual y física a su pareja detuvieron a oficial de la Policía Rosa de la SSPE!

AGUASCALIENTES, AGS.- Rubén Eduardo “N”, elemento en activo de la Policía Rosa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue detenido por agentes ministeriales acusado de haber violentado sexual y físicamente a su pareja sentimental.

Ya se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), a disposición de un juez de Control enfrentando cargos por los delitos de violación, violación equiparada, hostigamiento sexual y violencia de pareja.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por la víctima y a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, Rubén Eduardo conoció a la ofendida al atender un caso de una mujer violentada.

El oficial estaba asignado al grupo de la Policía Rosa, especializado en prevenir casos de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y a partir del primer contacto que tuvo con la ofendida comenzó a tener una comunicación constante con ella.

Fue tal su acercamiento que iniciaron una relación sentimental, aunque el elemento ejerció violencia física en contra de la víctima hasta atacarla sexualmente.

Con las pruebas reunidas en la carpeta de investigación se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Rubén Eduardo, que fue localizado y detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

El fiscal asignado a la investigación lo presentó ante el juez de Control para que resolviera su situación legal por los delitos que se le imputan.

SSPE REITERA POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE), reiteró su postura de cero tolerancia hacia conductas ilegales o abusos por parte de sus elementos.

El titular de la corporación, Antonio Martínez Romo, afirmó que ningún policía está por encima de la ley y subrayó que cualquier integrante que incurra en actos ilegales, abuso de autoridad, corrupción o conductas que traicionen la confianza ciudadana deberá enfrentar las consecuencias legales y administrativas correspondientes.

Asimismo, enfatizó que la corporación mantiene firme su compromiso con la legalidad, la disciplina y la protección de la ciudadanía.