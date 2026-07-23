¡Tras riña en Jesús María disparos disuasivos de policías municipales dejaron a un joven lesionado por proyectil de arma!

Tres moto-patrulleros fueron rodeados por rijosos de dos bandas y accionaron sus pistolas

Fiscalía General del Estado investiga el caso y el expediente fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia

Imagen: IA

JESÚS MARÍA, AGS.- Vecinos de la zona Centro de Jesús María reportaron al 911 una riña entre integrantes de las bandas “Barrio 8” y “Barrio 4”, lo que movilizó a tres oficiales de Seguridad Pública asignados a vigilancia fuera del perímetro de la feria, que hirieron de bala a uno de los involucrados.

Los hechos ocurrieron a las 00:25 horas del miércoles 22 de julio en la esquina de Agustín de Iturbide y Mariano Matamoros, donde uno de los oficiales logró detener a un participante.

Al percatarse los rijosos del aseguramiento de su amigo, regresaron en grupo e intentaron arrebatarles al detenido, obligando a los elementos a accionar sus armas de fuego de cargo con disparos de disuasión.

En ese momento, según su informe, los oficiales no detectaron personas lesionadas.

Fue hasta cerca de las 03:00 horas cuando personal de Trabajo Social de la clínica 6 del IMSS notificó a las autoridades el ingreso de un joven herido por proyectil de arma de fuego, solicitando custodia para su traslado al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

El lesionado fue identificado como Mauricio “N”, de 20 años de edad, quien llegó por sus propios medios a solicitar atención médica.

El diagnóstico estableció que presentaba una herida por proyectil de arma de fuego con orificios de entrada y salida en el muslo izquierdo.

Al ser informados de lo anterior, los oficiales reconocieron que el joven había participado en la riña atendida horas antes, por lo que era probable que una de las balas disparadas con sus armas de cargo hubiera hecho blanco en su humanidad.

Altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María ordenaron que los tres elementos fueran puestos a disposición del Ministerio Público para que rindieran su declaración sobre los hechos y se determinara su situación legal.

Paralelamente, el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia, donde se evaluaría si los policías cumplieron con el protocolo de actuación.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar si existía responsabilidad legal por parte de los oficiales.

Trascendió que Mauricio “N” no interpondría denuncia en su contra, aunque la autoridad interna reunirá la información correspondiente para determinar si hubo alguna irregularidad en su actuación.