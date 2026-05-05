¡Procesan a una mujer detenida en El Llano por narcomenudeo!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Guadalupe “N” por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, al ser detenida con aproximadamente 102 dosis de sustancia prohibida.

De acuerdo con los datos expuestos por la agente del Ministerio Público, a la imputada se le atribuye el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

Los hechos que motivaron la carpeta de investigación ocurrieron el 17 de abril de 2026, cuando elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de El Llano, Aguascalientes, realizaron la detención de la señalada.

La intervención policial tuvo lugar sobre la carretera estatal 68, a la altura del kilómetro 14, en el municipio El Llano, donde los oficiales detectaron a la imputada en posesión de diversas sustancias ilícitas.

Durante la inspección se le localizaron dos bolsas de plástico transparente que contenían en su interior una sustancia granulada al tacto.

Posteriormente, el material asegurado fue analizado por una perito química forense adscrita al Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quien determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina.

Tras la puesta a disposición de la detenida, la jueza de Control calificó de legal la detención, dictó el auto de vinculación a proceso, impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.