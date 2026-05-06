¡Asaltaron con violencia dos sujetos el Circle K de avenida Guadalupe González y huyeron con dinero y cervezas!

Los delincuentes amagaron al empleado con unas tijeras para hacerse del botín

Escaparon en una motocicleta negra; peritos aseguraron el arma utilizada en el atraco

Imagen: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- Minutos antes de las 17:00 horas del martes 5 de mayo se registró un robo con violencia en la tienda Circle K ubicada en la avenida Guadalupe González esquina con la avenida Eugenio Garza Sada número 1102, en el municipio de Aguascalientes.

El hecho fue reportado al 911 y movilizó de inmediato a elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con el encargado del establecimiento, dos sujetos ingresaron haciéndose pasar por clientes.

Uno vestía camisa negra, pasamontañas, pantalón y zapatos negros; el segundo portaba gorra negra, camisa negra con verde y pantalón oscuro.

Ambos aparentaban edades de entre 20 a 30 años.

Tras tomar dos six de cerveza del refrigerador, los individuos solicitaron cigarros al empleado.

En ese momento uno de ellos intentó ingresar al área exclusiva del personal y al ser advertido de que no estaba permitido, el sujeto se molestó y de manera discreta mostró unas tijeras, con las que amenazó al trabajador para exigirle el dinero de la caja registradora.

El delincuente ingresó al área de cajas y tomó aproximadamente 800 pesos en efectivo, además de los dos six de cerveza, valuados en 110 pesos cada uno, superando el botín los mil pesos.

Al salir apresuradamente, uno de los delincuentes chocó con un cliente que ingresaba a la tienda, provocando que las tijeras utilizadas en la amenaza cayeran al piso.

El objeto fue asegurado posteriormente como indicio por personal del Instituto de Ciencias Forenses.

Tras el atraco, ambos sujetos huyeron a bordo de una motocicleta color negro, sin placa visible.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y continuar con la investigación para identificar y ubicar a los responsables.