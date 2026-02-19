¡Promueve Leo Montañez más espacios educativos y equipamiento para la ciudad!

Con la séptima firma de escrituras se consolidarán procesos para la construcción de una telesecundaria, un instituto educativo y equipamiento urbano o áreas verdes en diferentes fraccionamientos

AGUASCALIENTES, AGS.- Comprometido con el desarrollo académico y urbano de Aguascalientes, el presidente municipal Leo Montañez encabezó la séptima firma de escrituras con diversas Notarías Públicas, a través de lo cual se consolidarán procesos para la creación de más y mejores espacios educativos, así como equipamiento urbano o áreas verde en diferentes fraccionamientos de la ciudad en beneficio de las familias.

Leo Montañez promueve a través del Ayuntamiento de la capital donaciones condicionadas a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, gracias a las cuales se va a construir la Telesecundaria número 185 en el fraccionamiento Vistas del Valle etapa IV y se concretará la regularización jurídica para la ampliación del jardín de niños Miriam Nemirovsky, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas II.

En este sentido, se firmó también la escritura en donde a través de una donación condicionada al Instituto Alameda se va a construir en el fraccionamiento Canteras de San José un instituto educativo a nivel jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura.

Asimismo, como parte de estas acciones se crearán en los fraccionamientos Condominio Bosque Central, Antigua Hacienda Nueva y Los Calicantos, al poniente y norte de la ciudad, nuevas áreas verdes o equipamiento urbano gracias a los cuales se fortalece la convivencia ciudadana y se brindan mejores servicios públicos.

Leo Montañez y el secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique García López, reiteraron a titulares y representantes de las Notarías Públicas 50, 56, 62, 70 y 73, la apertura y colaboración para continuar trabajando en beneficio de las familias de Aguascalientes.