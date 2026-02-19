¡Estudiante del COBAEZ plantel Laguna Grande se quitó la vida presuntamente por sufrir bullying!

MONTE ESCOBEDO, ZAC.- Un adolescente de 16 años de edad, estudiante del Colegio de Bachilleres de Zacatecas (COBAEZ) plantel Laguna Grande, se suicidó en su domicilio en esta localidad.

El lunes 16 de febrero el estudiante atentó contra su vida colgándose del cuello en el interior de su casa en la localidad Laguna Grande, perteneciente al municipio de Monte Escobedo.

Tras el hecho, surgió la versión de que el jovencito decidió escapar por la puerta falsa por sufrir bullying; sin embargo, el director general del COBAEZ, Francisco Javier González Ávila lo descartó.

Dijo que el acoso escolar no fue el móvil de que el adolescente tomara la decisión de quitarse la vida, aunque precisó que faltaba por llegar al fondo del tema para conocer las razones del hecho.

No obstante, reconoció que el muchacho se ausentó de la escuela por un comportamiento de aislamiento y posteriormente se reinscribió al semestre, por lo que fue admitido y volvió a clases, pero tras reintegrarse al plantel al día siguiente se quitó la vida.

Cabe mencionar que este es el tercer estudiante que se quita la vida en un lapso de siete meses.

El primer caso sucedió en la comunidad El Fuerte, en Villanueva, donde una alumna del plantel con historial clínico de psiquiatría y pese a ser muy querida y respetada en la escuela se quitó la vida, mientras que el segundo caso sucedió en Ojocaliente, donde un alumno atentó contra su existencia por una cuestión sentimental.