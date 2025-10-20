¡Promueve Municipio la construcción de banquetas amplias para mejorar la movilidad peatonal!

Actualmente se construyen banquetas con un mínimo de dos metros de ancho para una movilidad peatonal más cómoda, accesible y segura

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Obras Públicas Municipales de Aguascalientes (SOPMA), fortalece la infraestructura urbana con la construcción de guarniciones y banquetas en distintos puntos del municipio, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y brindar espacios más cómodos, seguros y con mayor amplitud.

Actualmente se realizan trabajos en la calle Arandas, en la colonia La Soledad, y otro sobre la calzada poniente del boulevard a Zacatecas, antes de llegar al Hotel Las Trojes.

En ambos puntos se lleva a cabo la construcción de banquetas con un ancho de dos metros, una característica que destaca por su amplitud y funcionalidad, ofreciendo a los peatones una mejor experiencia de tránsito y accesibilidad.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por modernizar la imagen urbana y fortalecer la seguridad vial, facilitando el desplazamiento de personas, incluyendo aquellas con movilidad reducida, y contribuyendo a una ciudad más ordenada, inclusiva y sostenible.

Con obras como estas, la Secretaría de Obras Públicas reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura urbana de calidad, que prioriza la seguridad y comodidad de los ciudadanos.