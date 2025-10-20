¡Robo millonario en Ojocaliente III: dueño los vio en vivo… pero los ladrones escaparon!

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro sujetos se llevaron dos millones de pesos tras irrumpir en una casa habitación del fraccionamiento Ojocaliente III.

Lo increíble: el propietario los vio en tiempo real desde sus cámaras de seguridad… pero no logró detenerlos.

El atraco ocurrió a las 19:00 horas del domingo 20 de octubre, cuando los delincuentes llegaron en una camioneta Toyota blanca y se estacionaron frente a un domicilio ubicado sobre la calle Salitre esquina con Ocote, a la altura de los números 800.

Tras forzar las chapas de la puerta principal entraron directo a una habitación, donde, según se reportó, había una caja fuerte.

Con herramientas lograron abrirla y apoderarse del efectivo.

Lo que no sabían es que el dueño los estaba observando desde su sistema de vigilancia.

En cuanto recibió la alerta, llamó a la Policía Municipal para reportar el robo en curso.

Los sujetos huyeron a toda prisa en el mismo vehículo en el que llegaron.

Aunque el propietario compartió los videos con la Policía Estatal, se negó a hacerlo con los agentes municipales, lo que generó confusión en el seguimiento del caso.

Con las características del vehículo y los presuntos responsables, se activó un operativo de búsqueda en calles cercanas y a través del sistema C4.

Hasta el momento no hay detenidos.