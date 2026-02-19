¡Vincularon a proceso a conductor que atropelló y mató a un peatón en la zona Centro!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que fue vinculado a proceso Fortino “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, derivado de hechos registrados en la zona Centro de la ciudad capital.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los acontecimientos ocurrieron el 19 de septiembre de 2025 en el cruce de las calles Galeana y Nieto, en la zona Centro de la ciudad de Aguascalientes, donde se registró un percance vial con consecuencias fatales.

Las investigaciones establecen que el imputado conducía un vehículo de motor tipo Pick-Up, marca Toyota, línea RAV4, circulando sobre la calle Galeana con dirección al sur, por el carril izquierdo.

Al arribar al cruce con la calle Nieto presuntamente avanzó a velocidad constante sin realizar el alto correspondiente pese a la existencia del disco de “Alto” y la señal de “preferencia al peatón”.

En ese momento la víctima cruzaba de manera transversal la calle Galeana con dirección al oriente, a la altura de la esquina suroeste del crucero formado con la calle Nieto, cuando fue impactada por la parte frontal del vehículo.

El golpe provocó que cayera al suelo, sufriendo diversas lesiones.

Entre las lesiones se documentó un traumatismo craneoencefálico, mismo que posteriormente le ocasionó la pérdida de la vida.

Los dictámenes periciales integrados a la carpeta de investigación confirmaron que dicha lesión fue la causa del fallecimiento.

Tras los hechos, la agente del Ministerio Público llevó a cabo la integración de los datos de prueba necesarios y solicitó a la autoridad judicial citar al señalado para continuar con el procedimiento penal correspondiente.

En audiencia inicial, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Fortino “N” por el delito de homicidio culposo.

El juzgador no impuso medidas cautelares en virtud de que el imputado se ha presentado voluntariamente a las audiencias.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.