¡Sujeto implicado en triple homicidio en Fresnillo fue sentenciado a 74 años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- A 74 años de prisión fue sentenciado mediante procedimiento abreviado Christian “N”, de 25 años, por los delitos de parricidio, feminicidio, homicidio y robo calificados, luego del asesinato a puñaladas de Jesús “N”, conocido por sus amigos y familiares como “El Gocho”, su esposa Micaela “N” y su nieto de 20 años Carlos Joel “N”.

Sin embargo, conforme a la legislación penal vigente en el estado de Zacatecas se le impuso una pena de 50 años, misma que corresponde a la máxima prevista.

El joven fue detenido en una habitación de hotel en Tlaltenango, donde pretendía quitarse la vida.

En el ataque perpetrado en un domicilio del Centro de Fresnillo presuntamente participó Aarón “N”, de 17 años y detenido en Fresnillo, también nieto de la pareja, quien fue vinculado a proceso por los delitos de parricidio, homicidio y robo calificado, imponiéndose como medida cautelar el internamiento preventivo.

Otra detenida fue la pareja de Christian, Blanca Itzel “N”, de 25 años, quien fue capturada en Zapopan, Jalisco, y vinculada a proceso por los delitos de homicidio y robo calificados, decretándose en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que derivado de los trabajos de investigación, inteligencia y litigación desarrollados por esta institución se obtuvieron estos resultados relevantes en la investigación relacionada con los hechos ocurridos el pasado 27 de mayo.

Como resultado de las diligencias realizadas por el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los Servicios Periciales se logró identificar y detener a los probables responsables de estos hechos.