¡Restos humanos encontrados en Jerez fueron identificados, eran de un hombre reportado como desaparecido!

JEREZ, ZAC.- Saúl Ramírez Ávila, de 44 años, quien desapareció el 16 de junio de 2024 en Jerez, es la persona localizada por el grupo de búsqueda en una comunidad del mismo municipio el pasado 27 de agosto.

«Un tesoro regresa a casa…abrazamos a la distancia a nuestra compañera Blanca Ávila. Sólo podemos decir PROMESA CUMPLIDA. HASTA ENCONTRARLOS«, expresaron integrantes al dar a conocer la identificación de los restos humanos en la página de Facebook Buscadoras Zacatecas A.C.

En el mismo perfil de la red social, en la fecha del hallazgo publicaron un video en el que informaban que, gracias a un reporte anónimo, acudieron al lugar donde se pudo ver un cráneo, prendas de vestir, además de encontrar dientes y algunos huesos.

Las madres buscadoras marcaron con banderitas blancas los restos que iban encontrando en espera de que llegaran autoridades, ya que acudieron sin resguardo policíaco.