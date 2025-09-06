¡Por extorsiones a comerciantes en la zona Centro de Fresnillo detuvieron a un sujeto!

FRESNILLO, ZAC.- Elementos de Policía de Investigación llevaron a cabo la ejecución de una orden cateo en un inmueble ubicado en la colonia Manuel M. Ponce.

Derivado de dicha intervención se logró la detención de Kevin “N”, sujeto relacionado con eventos de extorsión en perjuicio de comerciantes de la zona Centro del mineral.

La diligencia no representó riesgo alguno para vecinos de lugar.

Kevin “N” fue puesto a disposición del Juzgado que lo reclama, autoridad que deberá resolver su situación jurídica.

Por el presente hecho que se investiga es la segunda detención que se logra, pues en el mes de julio del presente año elementos de investigación lograron la detención de Jesús “N”, sujeto relacionado la misma conducta de extorsión, y hoy vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.