¡Restos localizados en “San Pancho” eran de origen animal, no humanos: Fiscalía!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que en atención a un reporte difundido a través de redes sociales sobre el hallazgo de presuntos restos óseos, realizado en la comunidad de Chicalote, en el municipio de San Francisco de los Romo, personal del Instituto de Ciencias Forenses y de la Policía Científica se trasladó de manera inmediata al lugar.

Conforme a los protocolos establecidos se llevó a cabo la fijación del sitio y posteriormente el levantamiento de los restos localizados, los cuales fueron asegurados y trasladados para su análisis correspondiente.

Una vez realizados los estudios, evaluaciones y pruebas periciales por parte de especialistas, se determinó que los restos examinados no corresponden a una osamenta humana, sino de origen animal.

Este resultado fue obtenido mediante procedimientos técnicos y científicos que permiten garantizar la certeza de las conclusiones emitidas por la autoridad competente.

“En virtud de lo anterior, se descarta la comisión de algún hecho delictivo relacionado con este hallazgo, en consecuencia, se procedió al cierre de la carpeta de investigación que fue iniciada tras la recepción del reporte inicial, dando por concluida la intervención institucional en este caso”, señaló la institución a través de un comunicado de prensa.