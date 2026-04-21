¡Sujeto detenido con un arma de fuego en Norias de Ojocaliente fue sentenciado a 4 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto detenido por policías estatales de Aguascalientes en posesión de una pistola fue sentenciado a 4 años de prisión tras ser enjuiciado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El acusado, identificado como Gustavo “N”, fue capturado en calles de la comunidad Norias de Ojocaliente, al oriente de la ciudad.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al realizar un patrullaje de vigilancia en esa localidad, lo sorprendieron causando escándalo en la vía pública y al abordarlo y registrarlo le descubrieron entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola y cinco casquillos.

El sujeto fue arrestado y trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que le inició una carpeta de investigación.

Gustavo quedó sujeto a un proceso penal y una jueza de Control lo declaró culpable por el delito mencionado, imponiéndole la pena de 4 años de cárcel así como el pago de una multa de 9 mil 384 pesos con 8 centavos.