¡Saldo de un delincuente abatido y otros dos heridos en enfrentamiento con el Ejército Mexicano!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Elementos del Ejército Mexicano sostuvieron un enfrentamiento a balazos con civiles armados integrantes de la delincuencia organizada, uno de los cuales murió y otros dos resultaron lesionados, por lo que tras recibir atención médica fueron detenidos y entregados a las autoridades ministeriales para ser investigados.

La balacera se registró el miércoles 1 de julio, alrededor de las seis y media de la tarde, en la carretera estatal que comunica las comunidades México Nuevo y San Cristóbal, en territorio de Fresnillo.

Los soldados realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron detectados por sujetos armados, que comenzaron a agredirlos con disparos.

Los militares repelieron el ataque, suscitándose así el enfrentamiento en plena carretera.

Tras ser enterados del tiroteo, al lugar se dirigieron elementos policiales en apoyo de los elementos castrenses.

Con el cese al fuego se confirmó que uno de los agresores había muerto y que otros dos estaban heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital y luego de recibir atención médica puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La circulación vehicular en la carretera señalada fue cerrada en ambos sentidos, lo que ocasionó largas filas de vehículos mientras se realizaban las diligencias correspondientes por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron de la fijación y levantamiento de indicios y del traslado del cuerpo del abatido al Servicio Médico Forense.