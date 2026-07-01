¡Sujeto que violó y embarazó a su propia hija fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Luis “N” por su probable responsabilidad en los delitos de violación, atentados al pudor y violencia familiar en agravio de su propia hija, luego de una investigación exhaustiva realizada por personal de diversas áreas especializadas de la institución.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima desde el año 2012, cuando ésta era menor de edad.

Las agresiones habrían continuado de manera reiterada hasta mayo de 2026, periodo durante el cual también ejerció distintos tipos de violencia en su contra, aprovechando el vínculo consanguíneo que mantenía con la víctima.

Tras la denuncia presentada, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género inició de inmediato las diligencias correspondientes, orientando las acciones de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la protección de la víctima.

Como parte de las indagatorias, integrantes del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica llevaron a cabo los peritajes especializados necesarios.

Los dictámenes obtenidos constituyeron elementos relevantes para fortalecer la investigación y sustentar los datos de prueba integrados a la carpeta.

Con los elementos recabados durante la investigación, la Representación Social solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión, misma que fue concedida y posteriormente cumplimentada por personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, quienes pusieron al imputado a disposición del órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y expuso los datos de prueba que acreditaban la probable responsabilidad de Luis “N” en los hechos.

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso por los delitos de violación, atentados al pudor y violencia familiar.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación para el debido seguimiento del proceso penal.