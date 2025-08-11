¡Saldo de un muerto dejó carambola entre tres vehículos en Luis Moya!

Fotos: Cortesía

LUIS MOYA, ZAC.- Un accidente entre tres vehículos en esta localidad dejó un saldo de una persona fallecida y cuantiosos daños materiales.

El percance sucedió la madrugada del domingo 10 de agosto sobre la carretera federal 45, a la altura del kilómetro 79+500, en el entronque Luis Moya-Osiris.

En el accidente participaron un tractocamión, un autobús de pasajeros y una camioneta.

El servicio de emergencias 911 recibió reportes sobre la carambola, por lo que la sitio acudieron elementos de Protección Civil así como oficiales de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, además de elementos del Ejército Mexicano.

Al arribar confirmaron que el conductor de la camioneta ya había fallecido y que en el autobús viajaban 30 personas, que no sufrieron lesiones y se dirigían de la Ciudad de México hacia Nogales, Sonora.

Además, corroboraron que el conductor del tractocamión se dio a la fuga.

La víctima mortal fue hallada prensada en la cabina del vehículo, por lo que alrededor de las cuatro de la madrugada iniciaron las labores para su rescate, que concluyeron una hora después, por lo que elementos de Servicios Periciales la trasladaron al SEMEFO.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.