¡Volcadura de una camioneta en Fresnillo dejó dos muertos y un lesionado!

FRESNILLO, ZAC.- Dos personas murieron y una tercera resultó lesionada tras la volcadura de la camioneta en que viajaban en esta localidad.

El accidente tuvo lugar el domingo 10 de agosto, alrededor de las nueve de la mañana, sobre la carretera federal 45, tramo Zacatecas-Fresnillo, cerca de la comunidad Nuevo Día.

Durante su desplazamiento por esa vialidad, la unidad de motor abandonó la cinta asfáltica y se volcó, quedando recostada sobre su toldo.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente, por lo que al lugar acudieron elementos de Protección Civil y oficiales de la Guardia Nacional, que encontraron a las tres víctimas en el interior de la camioneta.

Confirmaron que dos de las personas ya habían fallecido y que la tercera se encontraba lesionada, por lo que fue auxiliada.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes y levantó los cuerpos de los fallecidos para trasladarlos al Servicio Médico Forense.