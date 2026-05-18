¡Salida de camino y choque contra un árbol de un autobús dejó una menor muerta y 18 lesionados!

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JEREZ, ZAC.- Un autobús de pasajeros protagonizó un fuerte accidente tipo salida de camino y choque contra objeto fijo, un árbol, que dejó un saldo de una menor de edad muerta y 18 personas más lesionadas, cuatro de ellas de gravedad.

El accidente tuvo lugar el domingo 17 de mayo, poco después de las once y media de la noche, en la carretera federal 23, a la altura de “Alameda Casino”, cerca del acceso a la cabecera municipal de Jerez.

De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, en el camión viajaban personas originarias de la localidad Los Haros, que regresaban de Hacienda Nueva, Morelos, donde realizaron actividades religiosas.

Durante su tránsito por la carretera señalada el operador perdió el control del volante por causas no determinadas, por lo que el camión abandonó la superficie de rodamiento y se fue a impactar contra un árbol.

El autobús sufrió daños considerables y los peregrinos lesionados.

Tras recibir llamadas de auxilio se movilizaron al sitio oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de rescate de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que confirmaron la muerte de una niña.

Además, auxiliaron a otros 18 pasajeros, a cuatro de los cuales trasladaron a un hospital para su atención ya que sufrieron lesiones graves.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del percance para esclarecer las causas de que lo ocasionaron, en tanto que el cuerpo sin vida de la menor de edad fue levantado por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales para su traslado al SEMEFO para la práctica de los estudios correspondientes.