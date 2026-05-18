¡Dos oficiales de la PEP lesionados dejó choque de una patrulla contra barrera de contención en Jerez!

Fotos: Cortesía

JEREZ, ZAC.- Dos oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) resultaron lesionados tras protagonizar un accidente a temprana hora de este lunes, cuando la patrulla en que viajaban chocó contra la barrera de contención.

El percance se registró alrededor de las 07:30 horas en el crucero Jerez-Tepetongo.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, la patrulla de la PEP era desplazada a exceso de velocidad, por lo que el conductor perdió el control y se impactó de lleno contra la barrera de contención.

La unidad oficial quedó destrozada del frente y lesionados los dos elementos que la tripulaban.

Al sitio arribaron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que se encargaron de brindarles los primeros auxilios a los dos policías estatales preventivos para luego trasladarlos a un hospital para su pronta atención médica.

La circulación vehicular en dirección a la cabecera municipal de Jerez se vio afectada a causa del accidente, hasta que la patrulla fue retirada de la escena.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras resguardaron la zona y realizaron las diligencias respectivas para el esclarecimiento de las causas del accidente.