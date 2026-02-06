Se consuma ejecución de joven dedicado a la venta de drogas en Buenavista de Peñuelas

Había quedado gravemente herido tras ser baleado; falleció cuando era sometido a una intervención quirúrgica de urgencia

Su hermano, recién liberado del penal, logró escapar del ataque

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven dedicado a la venta de drogas en Buenavista de Peñuelas, al sur de la capital, fue víctima de una agresión armada que inicialmente lo dejó gravemente herido y que, horas más tarde, derivó en su fallecimiento mientras era sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

La víctima fue identificada como Ángel Macías Rodríguez, de 21 años de edad.

De acuerdo con vecinos de la comunidad, Ángel y su hermano —también señalado por actividades de narcomenudeo y recientemente liberado del Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.)— se encontraban a las 19:55 horas la noche del jueves en la calle Cristóbal Colón, casi esquina con Benito Juárez, cuando arribó una camioneta Chevrolet Silverado negra con los agresores.

Testigos refirieron que en el vehículo viajaban entre dos y cuatro sujetos. Uno de ellos abrió fuego en al menos tres ocasiones contra los hermanos. El recién liberado logró escapar corriendo, mientras que Ángel recibió un impacto de bala en el abdomen.

Tras el ataque, los responsables huyeron a toda velocidad.

El herido fue trasladado en un automóvil Volkswagen Jetta blanco hacia el IMSS, escoltado por elementos de las Policías Municipal, Estatal y Vial, así como de la Guardia Nacional, lo que permitió agilizar su ingreso al área de urgencias. Pese a los esfuerzos médicos, falleció durante una cirugía de emergencia.

En la escena del ataque, personal de Seguridad Pública aseguró dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros y desplegó un operativo de búsqueda que no logró ubicar a los responsables.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias, siguiendo como principal línea de investigación la disputa por la venta de narcóticos en la zona.