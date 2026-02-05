¡Presentaron al Congreso de Aguascalientes la Agencia Estatal de Movilidad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte Público, que preside el diputado Humberto Montero e integran las legisladoras Alma Hilda Medina, Genny López y Alejandra Peña, se realizó la presentación de la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes por parte del titular de la Coordinación Estatal de Movilidad (CMOV), Ricardo Serrano.

En este sentido, el funcionario estatal enteró a las y los legisladores de las atribuciones y alcances operativos que tendrá a cargo este nuevo órgano administrativo.

Mencionó que entre otras cosas, la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes se encargará directamente de gestionar un sistema de transporte público eficiente y puntual en beneficio de los usuarios, además de promover alternativas sustentables de movilidad urbana.

De igual manera, Ricardo Serrano indicó que este nuevo órgano operativo implementará estrategias para conectar a las personas en todo el estado mediante el uso de transporte público y algo muy importante, “impulsar la cultura de la movilidad y seguridad vial para salvar vidas”.

Ante las y el legislador, el titular de la CMOV, subrayó que en la medida que Aguascalientes transite de forma más rápida al sistema de vivienda vertical el transporte público será más eficiente, menos costoso y con traslados más rápidos y seguros para las y los usuarios.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte Público, diputado Humberto Montero, agradeció la visita del funcionario estatal y la información que brindó sobre la nueva Agencia, la cual en breve entrará en funciones operativas.