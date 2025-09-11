¡Tras electrocutarse en una iglesia en la zona Centro hombre resultó lesionado de consideración!

Foto Cortesía

RÍO GRANDE, ZAC.- Un hombre resultó lesionado de consideración tras recibir una fuerte descarga eléctrica en la azotea de una iglesia en la zona Centro de esta localidad.

La víctima realizaba unos preparativos para las festividades en la iglesia de la Santa Veracruz, localizada en la calle Constitución en el Centro de Río Grande, pero de forma accidental tocó unos cables de alta tensión y se electrocutó.

Poco antes del mediodía del miércoles 10 de septiembre fue cuando sucedió el incidente, por el que se solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Al recinto religioso acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que subieron a la azotea para auxiliar al paciente y luego descenderlo.

Enseguida, lo abordaron a una ambulancia para trasladarlo al hospital más cercano para su pronta atención médica.