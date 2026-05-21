¡Seis presuntos sicarios detenidos con armamento en el fraccionamiento Ruiseñores fueron sentenciados!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes, obtuvo de una jueza de Control sentencias condenatorias contra Édgar “N”, Jesús “N”, Carlos “N”, Jonatan “N”, Ricardo “N” y César “N” por acreditar su participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Al realizar labores de vigilancia y prevención del delito en calles del fraccionamiento Ruiseñores del municipio de Jesús María, elementos de la Policía Municipal observaron a seis personas que viajaban armadas a bordo de una camioneta tipo Pick-Up, por lo que les marcaron el alto.

Tras una persecución, los policías detuvieron a Édgar “N”, Jesús “N”, Carlos “N”, Jonatan “N”, Ricardo “N” y César “N”, a quienes les aseguraron tres armas de fuego largas tipo fusil, un arma corta, cuatro cargadores para arma de fuego y 28 cartuchos útiles, nueve teléfonos celulares, un radio de comunicación y dos chalecos balísticos.

Las seis personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Reunidos los datos de prueba, la agente del Ministerio Público de la Federación solicitó a la jueza de Control vinculación a proceso, la cual fue concedida y en procedimiento abreviado impuso sentencia de 6 años 2 meses 20 días de prisión y una multa de 18 mil 300 pesos contra Édgar “N”, Jesús “N”, Carlos “N” y Jonatan “N”.

Con respecto a Ricardo “N” y César “N”, la jueza de la causa impuso una pena de 6 años 8 meses de prisión y una multa de 19 mil 590 pesos.