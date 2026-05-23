¡Seis sujetos que agredieron a balazos a policías estatales fueron sentenciados por tentativa de homicidio!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Delitos Especiales de la capital obtuvo sentencia condenatoria en contra de José Juan “N”, Adolfo “N”, Luis Alfredo “N”, Cristian Guadalupe “N”, Juan Gilberto “N”, y Daniel “N” por los delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y robo equiparado.

Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2024, en la comunidad de Los Campos, municipio de Villa García, donde los sentenciados agredieron a elementos de Policía Estatal haciendo uso de armas de fuego y de un vehículo robado que conducían.

Posteriormente los elementos lograron detenerlos.

Como resultado del proceso se llevó audiencia de debate, en la cual se obtuvo fallo condenatorio en el juicio oral y se les impuso una pena global, a cada uno, de 18 años 10 meses de prisión, además del pago de multa y reparación del daño.