¡Tras un enfrentamiento en La Colorada elementos del Ejército Mexicano abatieron a un delincuente!

PINOS, ZAC.- Elementos del Ejército Mexicano sostuvieron un enfrentamiento a balazos con presuntos integrantes del crimen organizado y abatieron a uno de ellos, aunque otros lograron darse a la fuga.

El jueves 21 de mayo, alrededor de las cinco de la tarde, los militares realizaban un recorrido en la localidad La Colorada, perteneciente al municipio de Pinos, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por parte de unos sujetos.

Éstos se resguardaron en una finca, desde la que continuaron disparando a los soldados.

Los elementos repelieron el ataque, iniciándose así un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos.

Ante la respuesta de parte de los militares, los delincuentes decidieron darse a la fuga.

Los efectivos del Ejército ingresaron al inmueble, donde localizaron sin vida a uno de los agresores al interior de una de las habitaciones y a su lado detectaron un arma de fuego semi-automática de grueso calibre.

El lugar fue resguardado para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado lo procesara y recolectara evidencias.

El cuerpo del abatido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley.