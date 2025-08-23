¡Sentenciaron a más de tres años de prisión a sujeto detenido en Guadalupe con un arma de fuego!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la entidad sentencia de tres años 10 meses 20 días de prisión y una multa de nueve mil 51 pesos en contra de Édgar H., por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El imputado fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe, quienes, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Villas de Guadalupe, lograron la detención de Édgar H., a quien le aseguraron un arma de fuego abastecida con ocho cartuchos útiles.

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar al ahora sentenciado a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y tras formular imputación dictó la vinculación a proceso y en un procedimiento abreviado la sentencia respectiva.