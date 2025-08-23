¡Sujeto detenido en Guadalupe con cartuchos para arma de fuego fue sentenciado a dos años y medio de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la entidad sentencia dos años seis meses de prisión y una multa de cinco mil 428 pesos contra Ronny L., por el delito de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior derivado del desglose de una carpeta de investigación, donde, al ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Guadalupe, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvieron al ahora sentenciado y aseguraron 30 cartuchos útiles.

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar al ahora sentenciado a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y tras formular imputación dictó la vinculación a proceso y en un procedimiento abreviado la sentencia respectiva.