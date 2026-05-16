¡Tras estrellarse contra un poste veloz motociclista resultó lesionado de gravedad!

ZACATECAS, ZAC.- El exceso de velocidad con el que circulaba provocó que un motociclista se estrellara contra un poste y resultara lesionado de gravedad.

El accidente se registró este sábado, alrededor de las 00:45 horas, a la altura de la Facultad de Ingeniería.

El motorista circulaba en dirección de Zacatecas a Guadalupe, pero lo hacía a velocidad inmoderada, por lo que perdió el control del manubrio y se fue a impactar de lleno contra el objeto fijo.

El conductor salió eyectado y quedó tirado a varios metros de donde terminó su motocicleta, destrozada.

Testigos del percance dieron parte a los servicios de emergencia, por lo que al sitio acudieron paramédicos para auxiliar al motociclista.

Al hacerlo, le diagnosticaron lesiones de gravedad, por lo que en estado delicado lo trasladaron a un hospital para su debida atención médica.