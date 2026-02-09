AguascalientesNoticias

¡Servir con el corazón: Tere Jiménez lleva apoyos a comedores que alimentan a miles de familias!

  • Entregó hornos de microondas, refrigeradores, cacerolas, vaporeras, parrillas, entre otros
  • Dar de comer a las niñas y niños de Aguascalientes es una de las obras más bonitas: TJ
  • Las voluntarias reconocieron el respaldo de la administración estatal

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó mobiliario y equipo para fortalecer 263 comedores, entre Escolares, Comunitarios y de las Casas del Bien Común, que participan en el programa de Desayunos Calientes del DIF Estatal y que en conjunto benefician a más de 15 mil 900 personas diariamente.

Durante su mensaje, Tere Jiménez reconoció la labor de las cocineras voluntarias.

No hay nada más grande que servir a los demás, esto nos hace muy felices. Dar de comer a las niñas y niños de Aguascalientes es una de las obras más bonitas. Cuenten conmigo, vamos a seguir apoyando para que la gente viva mejor”, enfatizó la gobernadora.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, destacó que se continuarán impulsando programas alimentarios para fortalecer el desarrollo integral de la niñez de Aguascalientes.

Gracias de corazón a todas las personas que colaboran, por su entrega y esfuerzo. Yo también soy voluntaria y sé que es una gran satisfacción brindar una alimentación nutritiva y de calidad a las niñas y niños”, afirmó Aurora Jiménez.

María Adoración Hernández Santana, cocinera voluntaria, agradeció el apoyo brindado por la gobernadora Tere Jiménez y el DIF Estatal: “su ayuda nos permite seguir trabajando por las niñas y los niños de las escuelas”, subrayó.

En el evento se entregaron hornos de microondas, refrigeradores, batidoras, platos, cacerolas, licuadoras, vaporeras, parrillas, entre otros enseres.

Asimismo, la gobernadora y las autoridades otorgaron reconocimientos a las cocineras voluntarias por sus 25, 15 y 10 años de servicio.

En la entrega que se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Complejo Tres Centurias también estuvieron presentes Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Paola Fabiola Aguiñaga y Érika Yuridia Adame Cortés, cocineras voluntarias.

