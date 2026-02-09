¡Procesan a sujeto por secuestro, lesiones y violación a una mujer en Calvillo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres meses después de que prácticamente secuestró a una mujer en el municipio de Calvillo, le provocó lesiones con distintos objetos y la violentó sexualmente, un sujeto fue capturado por agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal.

Se trata de Elías “N”, que fue vinculado a proceso por delitos que atentan contra la libertad de las personas (privación ilegal de la libertad), lesiones dolosas calificadas con ventaja y violación.

El viernes 7 de noviembre del 2025 la víctima se encontraba en el interior de un domicilio en compañía de su agresor en un predio en un camino de terracería en la comunidad Río Gil, en Calvillo, donde él la sometió y cerró la puerta del inmueble para impedir que saliera, privándola así de su libertad.

Elías arremetió en su contra golpeándola con diversos objetos, provocándole lesiones, para finalmente abusar sexualmente de ella.

Al día siguiente, sábado 8, la fémina logró escapar a través de una ventana de la vivienda, recuperando su libertad.

Al retirarse se encontró con elementos policiales en un camino de terracería y les informó lo sucedido, por lo que éstos solicitaron la intervención de los servicios médicos, que la trasladaron al Hospital General de Calvillo para su atención médica.

Al encontrarse en condiciones óptimas, la víctima denunció el ataque sufrido y un agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación en contra de su atacante, que fue localizado y apresado por los policías investigadores en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra.

Al ser consignado ante una jueza de Control se le dictó el auto de vinculación a proceso por los tres delitos mencionados.

Además, le impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de un mes y medio para la investigación complementaria, por lo que fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).