¡En la colonia Tecnológica encontraron muerto y en estado de descomposición a un adulto mayor!

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre de la tercera edad fue encontrado muerto y en estado de descomposición al interior de su domicilio en esta cabecera municipal.

El jueves 9 de abril, por la tarde, las autoridades fueron alertadas sobre malos olores que provenían de una casa habitación en la calle Tecnológico de la colonia Tecnológica, en Fresnillo.

Elementos policiales se movilizaron al sitio y ubicaron el inmueble cerca de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y de la zona de tiendas de auto-servicio, donde confirmaron la presencia de un hombre sin vida, de aproximadamente 70 años de edad, y que se hallaba ya en estado de descomposición.

El domicilio fue resguardado y fue puesto a disposición del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras pesquisas y elementos de Servicios Periciales remitieron el cuerpo del hombre al SEMEFO para la práctica de la necropsia a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.