¡Sujeto buscado por homicidio en la Ciudad de México fue detenido en Pinos!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas lograron la detención de Brayan “N”, quien era buscado por autoridades de la Ciudad de México por contar con una orden de aprehensión vigente de octubre de 2019 por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Pinos gracias a trabajos de inteligencia e investigación, así como a la colaboración interinstitucional con la Fiscalía de la Ciudad de México.

Tras su detención, Brayan “N” fue entregado a las autoridades de la Ciudad de México para ser trasladado y puesto a disposición del juez que lo requiere.