¡Adolescente fue detenido tras agredir con un cabezazo a una oficial de la Policía Municipal!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, realizaron la detención de un menor de 16 años de edad en la colonia El Orito por la presunta comisión de los delitos de desobediencia y resistencia a particulares, así como lesiones y amenazas.

Mediante el Sistema de Emergencias 911 se solicitó el apoyo de la corporación, ya que se encontraban diversos jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al acudir al reporte, los denunciados se tornaron agresivos, lanzaron amenazas y un menor de edad dio un cabezazo a una oficial en el rostro.

Por ello, el joven de 16 años fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para que la instancia realice las investigaciones pertinentes.