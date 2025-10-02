NoticiasZacatecas

¡Vincularon a proceso a un sujeto por homicidio calificado en Pinos!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Pinos logró la vinculación a proceso de Alfredo “N” por el delito de homicidio calificado en perjuicio de una persona, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En marzo de 2024, elementos de Policía de Investigación del Distrito Judicial de Pinos fueron informados del ingreso al hospital IMSS Bienestar de un hombre sin signos vitales.

El fallecido, quien presentaba heridas de bala, fue encontrado dentro de una camioneta en el estacionamiento del hospital.

