¡Sujeto buscado por violación equiparada agravada en Zacatecas fue deportado de Estados Unidos!

ZACATECAS, ZAC.- Gracias al acuerdo de cooperación binacional entre México, Estados Unidos y la INTERPOL, fue posible la detención y deportación controlada de Juan Carlos “N”, quien cuenta con orden de aprehensión vigente en el estado por el delito de violación equiparada agravada.

Por lo anterior, en el marco de la presente cooperación, Juan Carlos “N” fue entregado a las autoridades mexicanas en el puente internacional Lincoln-Juárez, que une a las ciudades Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, esto en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, INTERPOL y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.