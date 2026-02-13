NoticiasZacatecas

¡Sujeto buscado en Jalisco por abuso sexual infantil agravado fue detenido en Zacatecas!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- Bajo un esquema de colaboración y coordinación entre las Fiscalías de Zacatecas y Jalisco se logró la detención de una persona relacionada con delitos contra la libertad sexual y la integridad de las personas.

En dicha acción se llevó a cabo la detención de José Guadalupe “N” en el municipio de Sombrerete, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Jalisco por el delito de abuso sexual infantil agravado.

